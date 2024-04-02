"أصحاب السوء".. الشيخ يفجر مفاجأة بشأن رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول للنادي الإسماعيلي مفاجأة بشأن رحيله عن النادي الأهلي خلال السنوات الماضية

وقال أحمد الشيخ خلال تصريحات إذاعية: "رحلت عن الأهلي بشكل خاطئ، بعدما قاموا أصدقائي بشحني ومطالبتي بمغادرة القلعة الحمراء وخوض تجربة احتراف في السعودية نتيجة عدم مشاركتي في المباريات".

وأضاف لاعب الأهلي السابق: "استمعت لأصدقاء السوء وأخطأت في الرحيل، لكنني تعلمت من أخطائي ولم أسمع لهم مرة أخرى".

وأكمل: "لو كان مكان رمضان صبحي ما رحلت عن الأهلي لأي ناد آخر، مهما كانت الضغوط، خاصة وأن اللعب في الأحمر شيء مختلف".

وأتم تصريحاته: "أرى أن عبد الله السعيد من أذكى اللاعبين بعدما قرر ختام مشواره في الزمالك".