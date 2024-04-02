الجمعة المقبل .. الأهلي يستضيف سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيمبا التنزاني في العاشرة من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب إياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وحقق الأحمر فوزا هاماً على نظيره التنزاني بهدف من دون رد خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضي باقدام احمد نبيل كوكا.

على صعيد متصل عاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.

وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية.