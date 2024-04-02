الموت يفجع لاعب وسط الاهلي قبل مواجهة سيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

توفي أجيبو ديانج والد أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلن عنه الاتحاد المالي لكرة القدم، اليوم، عن وفاة أجيبو ديانج، بعد معاناته من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة.

وقال موقع الاتحاد المالي لكرة القدم الرسمي: “اللجنة التنفيذية للاتحاد المالي لكرة القدم علمت بوفاة السيد أجيبو ديانج والد اللاعب المالي الدولي أليو ديانج، لاعب الاهلي المصري”.

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وأضاف: “ومن المقرر دفنه بعد اليوم الثلاثاء في مسقط رأسه في مدينة نياماكورو”.

ويغيب ديانج عن صفوف الاهلي خلال الفترة الحالية، إذ أنه بدأ مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

ويلاقي الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم الخامس من شهر أبريل الجاري.