محمد عبد المنصف: ظروف الزمالك الحالية لا تناسب سياسة الدور.. والحارس الكبير يجب أن يظهر في الأوقات الصعبة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد عبد المنصف ممدرب حراس مرمى الزمالك السابق نصائحه إلى ثنائي حراس الفريق محمد عواد ومحمد صبحي، مؤكدًا أن الظروف الحالية للفريق لا تناسب سياسة الدور بينهما.

في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "جيلي ترك بصمة كبيرة في تاريخ نادي الزمالك.. وأتمنى من الجيل الحالي استكمال مسيرة البطولات.. توفير المناخ الجيد سيسهل من مهمة اللاعبين في تحقيق البطولات".

وتابع مدرب حراس الزمالك السابق: "راضي عن تجربتي كمدرب حراس مرمى للزمالك.. تلقيت عرضًا بالتواجد في تدريب أحدى المنتخبات المصرية".

وعن سياسة الدور بين حراس الزمالك، أوضح منصف قائلًا:"سياسة الدور كان يتم تطبيقها معي أنا وعبد الواحد السيد وكانت ناجحة، ولكن سياسة الدور في الفترة الحالية صعبة .. ويجب الإعتماد على حارس أساسي.. المناخ الحالي لا يناسب سياسة الدور خاصة أن الجهاز الفني جديد وبعض عناصر الفريق تشارك منذ فترة قريبة، بجانب أن النتائج ليست مستقرة".

وأتم : "على محمد عواد ومحمد صبحي التركيز بشكل أكبر مع الزمالك في الفترة المقبلة.. على كل اللاعبين استغلال ارتباط أسمهم بنادي الزمالك.. الحارس الكبير هو من يحمل مسئولية الفريق على عاتقه".