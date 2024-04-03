ملف رياضة الخليج 365.. وفاة والد لاعب الأهلي.. أزمة الشحات والشيبي.. وتصريحات شوبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يقدم موقع الخليج 365 طوال شهر رمضان، نشرة تشمل أبرز الأخبار الرياضية المحلية والعالمية يوميًا.

ونشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، أبرزها وفاة والد لاعب خط وسط الأهلي، وأزمة حسين الشحات والشيبي، وتصريحات شوبير وأبو جبل في برنامج رامز جاب من الآخر.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

الأهلي ينعى لاعب خط وسط الفريق في وفاة والده

نعى النادي الأهلي لاعب خط وسط الفريق، أليو ديانج، في وفاة والده، عبر بيان رسمي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

المستشار القانوني للشيبي يصدر بيانا ناريا بشأن قضية حسين الشحات

أصدر المستشار القانوني لمحمد الشيبي، هاني بكري، بيانا رسميا بشأن قضية لاعب بيراميدز ضد حسين الشحات لاعب الأهلي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"مدان ومهدد بالإيقاف 4 سنوات".. شبانة يكشف تطورات أزمة رمضان صبحي والفرصة الأخيرة

كشف الإعلامي محمد شبانة تطورات جديدة في أزمة رمضان صبحي بعد وصول خطاب من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"بركلات الترجيح".. الأهلي يفوز على الزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

يلتقي الأهلي والزمالك،اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 12 من المرحلة الثانية في دوري المحترفين لكرة اليد..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير يكشف حقيقة تدخل والده لإفساد صفقة انضمام أبو جبل إلى الأهلي

كشف نجم حراسة مرمى النادي الأهلي، مصطفى شوبير عن حقيقة تدخل والده أحمد شوبير من أجل إفساد صفقة انضمام حارس البنك الأهلي محمد أبو جبل إلى النادي الأهلي..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من الذاكرة (8).. أقصر مباراة في تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك

تبقى الحكايات في عالم الساحرة المستديرة، لها مذاق مختلف فكلما بحثنا في تاريخ معشوقة الجماهير، وجدنا الكثير من القصص المثيرة التي تبقى عالقة في أذهان الجميع، لذلك نستغل الأوقات والأحداث لسرد تلك القصص لمتابعينا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا