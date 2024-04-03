الأهلي يهيمن على الديربي ويسخر من الاتحاد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الأهلي هيمنته على منافسه التقليدي الاتحاد بعد الفوز عليه بهدف دون رد، في مباراة الديربي التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة»، أمس الأول ضمن الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24.

ومنح فراس البريكان «الراقي» النقاط الثلاث، بعد أن وقع على هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 34 من تصويبة يسارية في شباك الحارس عبد الله المعيوف، مستغلا تمريرة عرضية متقنة من البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ورفع الأهلي رصيده إلى 51 نقطة بالمركز الثالث، من 15 انتصارا و6 تعادلات و5 هزائم، يينما تجمد رصيد الاتحاد (حامل اللقب) عند 46 نقطة، وبقي في المرتبة الرابعة من 14 فوزا و4 تعادلات مقابل 8 خسائر.

الانتصار الثالث

وفقا لشبكة «أوبتا» العالمية المتخصصة في إحصائيات كرة القدم، حقق الأهلي الانتصار على الاتحاد ذهابا وإيابا ببطولة دوري المحترفين السعودي للمرة الثالثة في تاريخه بعد موسمي 2015-2016 و2019-2020.

وكان الأهلي تفوق بنتيجة 1-0 أيضا على الاتحاد، خلال مباراة الدور الأول، وجاء الهدف عن طريق الإيفواري فرانك كيسي، بتمريرة حاسمة من البريكان.

البريكان يعزف

وأحرز فراس البريكان 10 أهداف بقميص الأهلي في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم، وأصبح هداف الفريق الجداوي رغم خوضه 19 مباراة فقط، أي أقل بـ7 مباريات من ثاني هدافي الفريق، الجزائري رياض محرز، الذي سجل 9 أهداف في 26 مواجهة.

الاتحاد يسقط أمام الكبار

خلال الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، خسر الاتحاد مبارياته أمام الأهلي والهلال ذهابا وإيابا، وكذلك تفوق عليه النصر 5-2 في مباراة الدور الأول.

ميندي يتألق في الديربي

حصل حارس الأهلي إدوارد ميندي على التقييم الأعلى خلال مباراة الديربي حسب موقع «sofascore» العالمي، إذ نال تقييما بلغ (8.3 من 10)، وهو أمر ليس بجديد على الدولي السنغالي، الذي فعل الأمر نفسه في مواجهة الدور الأول بين الكبيرين، علما بأنه خلال المباراتين تصدى لـ8 كرات، 6 منها كانت داخل منطقة الجزاء.

الجوهرة لا تخذل الأهلي

منذ افتتاح ملعب «الجوهرة المشعة» عام 2014، لعب الأهلي أمام الاتحاد 16 مباراة، كان التفوق حليفا للراقي في 9 مواجهات، فيما اكتفى «النمور» بانتصارين فقط، وحضر التعادل في 5 مناسبات بين قطبي جدة.

جاب من الآخر

سخر النادي الأهلي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، من جاره الاتحاد ونشر فيديو تظهر فيه حسرة أحمد حجازي، مدافع العميد، بينما ظهر لاعب الراقي، فرانك كيسيه، حاملا لفانوس رمضان.

وعلق الحساب على الفيديو، قائلا «ديربي رمضان جاب من الآخر.. فلتبدأ المساخر».

بنزيما متخاذل

شنت جماهير العميد هجوما لاذعا على الفرنسي كريم بنزيما، بسبب إهداره العديد من الفرص السهلة، ومواصلة خذلان الفريق خلال الموسم الحالي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات التي طالت النجم الفرنسي من قبل الجمهور الاتحادي مطالبه بالتخلص منه في الفتره الصيفية والبحث عن لاعبين يخدمون الفريق.