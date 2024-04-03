شكرا لقرائتكم خبر أولمبي الأخضر يستعد لكأس آسيا في الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن المنتخب السعودي تحت 23 عاما لكرة القدم، أمس الأول، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، والذي يمتد حتى الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، وذلك في إطار المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاما 2024 في قطر، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024). وأجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية في أبوظبي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك العمل تطبيق تمارين الاستحواذ على الكرة.

كانت هذه تفاصيل خبر أولمبي الأخضر يستعد لكأس آسيا في الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.