جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تستكمل اليوم منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي تشهد إقامة مباراتين في ختام الأسبوع، وترصد لكم بوابة الخليج 365 مباريات اليوم في السطور التالية :

الفتح ضد الاتفاق ..

يستقبل فريق الفتح ضيفه الاتفاق في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب نادي الفتح في استكمال منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستقل عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.

الشباب ضد الرياض ..

يستعد فريق الشباب لاستقبال ضيفه الرياض في مباراة "ديربي مصغر" للعاصمة السعودية، وذلك على ملعب استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب لحساب الجولة 26 من دوري روشن.

ستنطلق المباراة الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC EXTRA 1 HD بصوت المعلق حماد العنزي.