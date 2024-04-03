شكرا لقرائتكم خبر عن النادى المصرى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أداء اليمين الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادي المصري بيانا رسمياً يهنئ من خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلف اليمين الدستورية وتولي فترة رئاسية جديدة.

وجاء بيان المصري كالتالي:

مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي وأعضاء الجمعية العمومية والعاملون يتقدمون بخالص التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة أداء فخامته لليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يهنئ فخامة الرئيس بهذه المناسبة ، فإنه يؤكد على استمرار اصطفافه ضمن جموع الشعب المصري وراء قيادته الرشيدة والتي تسعى دومًا لتحقيق آمال وطموحات شعبنا العظيم نحو التقدم والازدهار في ظل الجمهورية الجديدة.