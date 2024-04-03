شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس مودرن فيوتشر يجتمع بتامر مصطفى قبل لقاء الزمالك بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة مودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق، وذلك لعرض وجهات النظر والتعرف على سبب هزيمة الفريق فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان قد تقدم أولا فى اللقاء.

وخلال الجلسة تم عرض وجهات النظر بين الجانبين، وأكد تامر مصطفى أن الفريق جانبه التوفيق فى أكثر من فرصة ارتطمت بالعارضة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وأكد مدرب مودرن فيوتشر أن الجهاز الفنى يعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، كما وعد مجلس الإدارة أن المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى إياب ربع النهائى ستشهد تصحيحا للأخطاء مضيفاً أن اللاعبين يتمسكون بأمل التأهل.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة نادى الزمالك فى التاسعة مساء الأحد المقبل، خلال اللقاء الذى يجمع الفريقين على استاد القاهرة الدولى، فى إياب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية، وكان الزمالك قد فاز فى مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذى أقيم على استاد السلام الأحد الماضى.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد قرر تعيين طاقم تحكيم جزائرى بقيادة الحكم الدولى مصطفى غربال، لقيادة مباراة الزمالك وموردن فيوتشر فى مباراة الإياب بربع نهائى الكونفدرالية.