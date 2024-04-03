شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية نهاية أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم محمد الشناوي قائد الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية نهاية شهر أبريل الجاري، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في الوقت الحالي بإشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر والطبيب المعالج له والذي أجرى جراحة الكتف في ألمانيا.

ويبدأ الشناوي المرحلة الثالثة من برنامجه التأهيلي بعدما خاض المرحلة الأولى بالأهلي ثم أدى المرحلة الثانية في ألمانيا مؤخرا، وبدأ المرحلة الثالثة وهي عبارة عن تدريبات الكرة، على أن يكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية أبريل على أقصى تقدير وقد تكون عودته قبل هذا الموعد أيضا وفقا للأشعة التي سيجريها اللاعب منتصف الشهر الجاري.

وبدأ محمد الشناوي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.