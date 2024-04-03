«اعتقدت أن الزمالك تعلم».. ممدوح عباس يرفض اللعب في السعودية ويوجه رسالة قوية لإدارة حسين لبيب

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة قوية لمجلس إدارة القلعة البييضاء، وذلك على خلفية الموافقة على خوض مواجهة الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز في المملكة العربية السعودية.

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد كتب عباس تدوينة عبر حسابه الخاص بمنصة "إكس" قال فيها: "اختلف جذريا مع رؤية إدارة نادي الزمالك وموافقتهم على لعب مباراة الأهلي في الدوري العام خارج مصر".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "مهما كان العائد المادي فالأصل أنها بطولة مصرية.. ولم أر في حياتي بطولة دوري عام تلعب إحدى مبارياتها خارج النطاق الجغرافي للبطولة".

واختتم ممدوح عباس بالقول: "كنت أعتقد أن نادي الزمالك تعلم كثيرا من تجربة السوبر المصري".

يشار إلى أن الزمالك كان قد واجه الأهلي في نهائي كأس مصر، خلال شهر مارس الماضي بمدينة الرياضة بالمملكة العربية السعودية، وخسر الأبيض بهدفين دون رد.