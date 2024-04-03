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«اعتقدت أن الزمالك تعلم».. ممدوح عباس يرفض اللعب في السعودية ويوجه رسالة قوية لإدارة حسين لبيب

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الشارقة - اميمة ياسر -    

وجه ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رسالة قوية لمجلس إدارة القلعة البييضاء، وذلك على خلفية الموافقة على خوض مواجهة الأهلي في بطولة الممتاز في المملكة العربية .

ووفقا لموقع "مصراوي"، فقد كتب عباس تدوينة عبر حسابه الخاص بمنصة "إكس" قال فيها: "اختلف جذريا مع رؤية إدارة نادي الزمالك وموافقتهم على لعب مباراة الأهلي في الدوري العام خارج مصر".

وأضاف رئيس الزمالك الأسبق: "مهما كان العائد المادي فالأصل أنها بطولة مصرية.. ولم أر في حياتي بطولة دوري عام تلعب إحدى مبارياتها خارج النطاق الجغرافي للبطولة".

واختتم ممدوح عباس بالقول: "كنت أعتقد أن نادي الزمالك تعلم كثيرا من تجربة السوبر المصري".

يشار إلى أن الزمالك كان قد واجه الأهلي في نهائي كأس مصر، خلال شهر مارس الماضي بمدينة بالمملكة العربية السعودية، وخسر الأبيض بهدفين دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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