كولر يتحدث عن مواجهة سيمبا في مؤتمر صحفي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد غدا الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، بعد غدا الجمعة في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف مشجع.

وتقرر أن يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بجانب قائد الفريق، المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في استاد القاهرة، للحديث عن تفاصيل المباراة.

وكان النادي الأهلي حقق الفوز على سيمبا، في مباراة الذهاب، التي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام، بهدف دون رد، أحرزه أحمد نبيل كوكا، وينتظر تحقيق نتيجة إيجابية غدا لحسم التأهل بشكل رسمي.

جدير بالذكر، أن بعثة فريق سيمبا التنزاني وصلت إلى القاهرة اليوم، وسوف تخوض مرانا في المساء، على أن يخوض تدريباته الرئيسة غدا على استاد القاهرة.

اقرأ أيضا:

"اختصاص حصري للسلطات الجنائية".. بيان عاجل من بيراميدز بشأن واقعة الشيبي والشحات

"الأمنيات شيء واللوائح شيء".. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن نقل مباراة القمة إلى السعودية

"الأهلي مش نادي الشعب".. مرتضى منصور يكشف كواليس لقب الملكي وفوز الزمالك التاريخي 6\0