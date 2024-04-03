مصدر يكشف موقف وسام أبو علي من مواجهة مواجهة سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، من المشاركة في مواجهة فريقه أمام سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي أمام سيمبا بعد غدا الجمعة على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض وسام أبو علي للإصابة خلال الفترة الماضية، بتمزق في العضلة الخلفية، أبعدته عن المشاركة مع فريقه في المباريات الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن وسام أبو علي، أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق الأحمر في مواجهة سيمبا من الناحية الطبية.

وأضاف المصدر، أن قرار مشاركة اللاعب في مواجهة بطل تنزانيا في يد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، الذي سيضمه لقائمة المباراة.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة دار السلام.

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