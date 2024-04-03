شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ ..عز الدين يعقوب "سهم" الأولمبى لعب كرة القدم بتعهد كتابي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الكروية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ.

نتحدث اليوم عن عز الدين يعقوب أحد أبرز نجوم النادي الأوليمبي فى فترة الستينيات، والذي ولد فى 1942، وبدأ حياته كلاعب لنادي الاتحاد السكندرى فى أوائل الستينيات وتعاقد معه الأوليمبى فى صفقة أثارت وسائل الإعلام بانتقاله للغريم نادى الأوليمبى، ليكتب نفسه كأحد أساطير النادي السكندري، في منتصف الستينيات.

"السهم الأسود" كان اللقب الذى أطلقته الجماهير على نجمها لبراعته وسرعته الفائقة ما جعله يمثل المنتخب الوطني لألعاب القوى ويحصل على لقب أسرع لاعب في تاريخ مصر وتم ترشيحه لأكثر من مرة للدخول كعداء لمصر في الأوليمبياد.

لعب يعقوب بتعهد كتابي على نفسه بتحمله مسئولية لعب كرة القدم رغم نصائح الأطباء له في ذلك الوقت بعدم ممارسة أي نشاط رياضي بسبب إصابته بمرض في القلب، كاد أن ينهي حياته.

حصل يعقوب مع نادي الأوليمبي على لقب بطولة الدوري العام وهي البطولة الوحيدة التي حصل عليها النادي في عام 1965 بفضل أهدافه والتي منحت النادي لقب الدوري، كأول نادي يحصل على البطولة المحلية من خارج القاهرة.

أحرز يعقوب مع فريقه 83 هدفًا ليسجل نفسه كأفضل هداف في تاريخ نادي الإوليمبي، ويحصل بعدها وتحديدًا في عام 1966 على أفضل لاعب مصري وكأس الروح الرياضيه لأخلاقه العاليه بين زملائه.

وجاءت ألقابه الشخصية كالتالي:

– هداف النادي الأوليمبي في بطولة الدوري الوحيدة التي حققها الفريق موسم (1965 – 1966)، برصيد 34 هدفاً.

– هداف الأوليمبي على مر تاريخه برصيد 83 هدفاً.

– حصل على لقب الهداف مع منتخب مصر في أول بطولة إفريقية أقيمت عام 1967، وكان أول لاعب يسجل في البطولة.

– حقق لمصر ثلاث ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى.

– أحرز ثلاث ميداليات ذهبية في البطولة العربية لألعاب القوى عام 1963، وبطولة بلغاريا 1969.

ـ أول لاعب كرة يتوّج بميدالية ذهبية عربية في ألعاب القوى، بجوار مشاركته في منتخب مصر لكرة القدم