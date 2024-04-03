شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى أول جولات بلاى أوف نهائى دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق رجال كرة الطائرة بالنادي الأهلى مواجهة مهمة أمام نظيره الزمالك مساء اليوم، الأربعاء ، فى أولى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

موعد مباراة الأهلى و الزمالك فى بلاى أوف نهائى الطائرة.

تقام مباراة الأهلى و الزمالك فى تمام الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء، ومن المقرر أن تنقل المباراة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

ومن المقرر أن تقام الجولة الثانية من النهائى بعد غد، الجمعة، على نفس الصالة، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

بينما يتنافس على البرونزية سموحة مع سبورتنج فى التاسعة مساءً.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.