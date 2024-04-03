شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: المقاولون أوصل محمد صلاح للطائرة فقط والفرعون مسئول عن مسيرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مسيرة نجاح النجم المصري محمد صلاح قائد ليفربول الإنجليزي في أوروبا، ترجع إلى عقلية اللاعب واجتهاده للوصول إلى أفضل مكانة.

وقال علاء نبيل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: المقاولون لم يخرج محمد صلاح جديد وعايش على سيرة محمد صلاح، كنا محظوظين بخروج صلاح من المقاولون لكنه كان ممكن يطلع من أي نادي أخر.

أضاف المدير الفني لاتحاد الكرة: صحيح هو خرج من المقاولون لكنه هو من طور نفسه بطريقة عالمية، المقاولون أوصل محمد صلاح إلى باب الطائرة، بعد ذلك ليس له علاقة بالمقاولون، لكنه ذكرى جيدة أنه خرج من المقاولون.

بدأ علاء نبيل، نجم الكرة المصرية السابق، مسيرته الكروية في قلعة ذئاب الجبل، حيث توهج كروياً في الهجوم ليحجز مقعداً أساسياً مع الفراعنة، قبل أن يتوجه إلى مجال التدريب، الذي دخله من الباب الكبير برفقة الراحل محمود الجوهري، ونجح مع كتيبة المنتخب في التتويج بأمم أفريقيا 1998، وعدها حصل على أعلى الرخص التدريبية قبل أن يتم تعيينه مديراً فنياً لاتحاد الكرة ضمن التعديلات الأخيرة بعد إخفاق كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.