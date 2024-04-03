شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرته عن مصابى الأهلى قبل موقعة سيمبا الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمباراته أمام سيمبا بعد غد الجمعة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني، في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة قبل موقعة العودة، أبرزهم محمد الشناوي وإمام عاشور وياسر إبراهيم ووسام أبو علي واليو ديانج.

ما آخر تطورات تأهيل محمد الشناوي؟بدأ محمد الشناوي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي يسير بشكل مميز في برنامج التأهيل، وسوف يجري أشعة جديدة منتصف الشهر الجاري، إلى ‏جانب التنسيق المستمر مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف قبل عدة أسابيع.‏

كان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.

ما تفاصيل برنامج إمام عاشور العلاجى؟أدى إمام عاشور، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، ضمن البرنامج الذي يخضع له للعلاج من إصابته في الكتف.‏

وبدأ اللاعب فقرات العلاج الطبيعي أمس الثلاثاء، بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني، عقب الجراحة الناجحة التي أجراها في الكتف خلال الأيام الماضية.‏

وحرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، على عقد جلسة مع عاشور للاطمئنان على حالته، ومتابعة الفقرات التي من المقرر أن يؤديها في برنامجه ‏العلاجي.‏

ماذا قال طبيب الأهلي عن تأهيل أليو ديانج؟بدأ أليو ديانج، مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏

وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

متى يبدأ ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج؟واصل ياسر إبراهيم، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء أمس.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏

وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏

موعد عودة وسام أبو علي للتدريبات الجماعية؟أنهى وسام أبو علي برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، وبات اللاعب جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية وينتظر إشارة الجهاز الفني، ولكن يبقى القرار النهائي بيد مارسيل كولر.

واقترب وسام أبو علي، من اللحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للإصابة التى لحقت وكانت عبارة عن شد في العضلة الخلفية.

وغاب وسام أبو علي الأهلي عن الأهلي في عدة مباريات بسبب شد الخلفية، أبرزها الزمالك في نهائي كأس مصر ثم البنك الأهلي في الدوري وأخير سمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، قبل أن يتعافى اللاعب ويصبح جاهزاً من الناحية الطبية للمشاركة في مباراة الجمعة المقبل، ولكن القرار النهائي من ضمه إلى قائمة لقاء سيمبا ومشاركته في المباراة وجهة نظر مارسيل كولر.