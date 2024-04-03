شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما ينضم لقائمة مصابى الزمالك.. 5 غيابات متوقعة أمام مودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنضم يوسف أوباما لاعب الزمالك، لقائمة إصابات الفريق الأبيض بعدما تعرض لإصابة فى الفك وخضع اللاعب لعملية جراحية صباح يوم الإثنين، بعدما تعرّض لإصابة قوية بكسر في الفك خلال مباراة مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء الأحد في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

قائمة الزمالك لا تخلو من الإصابات منذ بداية الموسم، وأنضم مؤخرًا يوسف أوباما لهذه القائمة ليصبح أحدث الإصابات فى صفوف الفارس الأبيض، ويغيب عن مواجهة العودة أمام مودرن فيوتشر.

وأصبحت قائمة إصابات الزمالك كالتالى..

1- محمد أشرف روقا لاعب وسط الفريق الذى يعانى من إصابة بشد فى العضلة الخلفية.

2- السنغالى إبراهيما نداي يعانى من مزق فى العضلة الضامة وعدم التعافى حتى الآن.

3- محمود حمدي الونش.. إصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

4- محمد عبد الشافي.. إصابة بقطع فى الرباط الصليبي.

5- يوسف أوباما الذى تعرض لإصابة بكسر فى الفك خلال مواجهة مودرن فيوتشر .