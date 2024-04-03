شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. عمرو أنور: لم أطالب اللاعبين بالإفطار وهدفى في أحمد ناجى لاينسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

موقف المدربين في رمضان

أكد عمرو أنور نجم الأهلي السابق أنه خلال مسيرته كلاعب لم يطلب أى مدرب من اللاعبين الإفطار خلال المباريات التى خاضها خلال شهر رمضان، وأبرز المواقف كان مع مستر فايسا واجتمع بالفريق قبل شهر رمضان وأخطرنا أنه لا يتدخل فى هذا الأمر وهذه حرية شخصية لكل لاعب الصيام من عدمه خلال شهر رمضان.

وأضاف أنور، "كنا نلعب إحدى المباريات فى الجزائر خلال شهر رمضان، وكان موعد المباراة فى الصيام وجاء أذان المغرب خلال المباراة، فقمنا بتناول بعض العصائر إضافة لشرب المياه".

وعن أبرز أهدافه خلال شهر رمضان أوضح عمرو أنور "أنه لا ينسى هدفه في مرمى فريق السويس باستاد القاهرة فى المباراة التى انتهت بفوزنا 3/0 وأحرزت الهدف الثالث، والطريف أني سجلته فى مرمي أحمد ناجي مدرب حراس مرمي المنتخب الحالي وقت تواجده مع فريق السويس".