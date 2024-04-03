شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 2-0 فى ليلة الألعاب الجماعية خلال 3 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت فرق النادى الأهلى العلامة الكاملة فى مباريات الأمس بدورى الكرة الطائرة، وكرة اليد، خلال المواجهتين التى جمعتا الأهلى أمام الزمالك بقمة دورى محترفى اليد، ودورى الطائرة واقيمت المباراتين خلال 3 ساعات مساء أمس الثلاثاء.

وأقيمت أمس مواجهتان قمة بين الأهلى والزمالك على صعيد الكرة الطائرة الساعة 11 مساء وكرة اليد الساعة 10 مساء ما بين سيدات ورجال فى العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر.



طائرة الاهلى و الزمالك

الأهلى 3/0 الزمالك فى سيدات الطائرة

وفاز فريق سيدات كرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0، فى أولى جولات نهائى الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.



قمة اليد

الأهلى يحسم قمة اليد

كما ألتقى فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الأهلى فى إطار الجولة الثانية عشر بالمرحلة الثانية من دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، و انتهت المباراة بفوز فريق الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 33/31 برميات الجزاء.

ونجح فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى فى مواصلة تصدر ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى الحالى 2023 / 2024، والذى يعتلى ترتيبه حتى الآن برصيد41 نقطة، بعد انتهاء الجولة الـ12 من عمر المسابقة.