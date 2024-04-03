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غيابات مانشستر سيتي أمام أستون فيلا في الدوري الانجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي 1مانشستر سيتي لمواجهة نظيره أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 31 من بطولة الممتاز.


تصريحات جوارديولا 
وأكد بيب غوارديولا أن الثلاثي إيدرسون، كايل ووكر، وناثان أكي سيغيبون عن مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا بسبب الإصابة.

وقال غوارديولا إن جون ستونز يمكنه العودة غدًا ولكن لم يتم حسم أي شيء حتى الآن.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 33 هدفًا وتلقي 20.

بينما جاء مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 وخسارة مواجهتين وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 16.

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي في العاشرة والربع من مساء اليوم الأربعاء وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports HD 2" .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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