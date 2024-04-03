شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. الهانى سليمان: رعد وسلاحف النينجا الأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو الهانى سليمان حارس مرمى فريق سموحة.

قال الهانى سليمان أن هناك شخصيات كرتونية كان يتابعها فى سن الطفولة، وأثرت فى شخصيته، منها شخصية رعد فى كارتون كابتن ماجد، بالاضافة إلى سلاحف النينجا.

وأضاف الهانى سليمان أن شخصية رعد تمثل حارس المرمى المخلص لأصدقاؤه، وهادئ الطباع.