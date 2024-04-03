شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب 6 لاعبين عن مباراة الاتحاد السكندري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ستة لاعبين عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته بالجولة السابعة عشر من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في العاشرة مساء غدا الخميس على ستاد برج العرب.

وتضم قائمة الغيابات كل من حسين السيد لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة الفريق بالجولة الماضية أمام زد ، بالإضافة لحسين فيصل المصاب بشد في العضلة الخلفية ، والغاني ليستويل أمانكونا والذي يعاني من شد في العضلة الضامة ، فيما يستمر غياب أحمد أيمن منصور قلب دفاع الفريق والذي أجرى مؤخرا بالنمسا جراحة الرباط الصليبي والحارس الصاعد أحمد ياسر المصاب بكسر في عظام المشطية الثانية لليد اليمنى والجزائري عبد الرحيم دغموم الذي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق منتصف الأسبوع المقبل بعد تماثله التام للشفاء من اصابته بقطع في الرباط الصليبي واتمام برنامجه التأهيلي بنجاح.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، معسكراً مغلقاً بالإٍسكندرية، استعداداً لمباراة ديربي البحر المتوسط، والتي تجمع الفريق البورسعيدي بنظيره الاتحاد السكندري في الجولة 16 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى العاشرة مساء غداً الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.