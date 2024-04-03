نجم ليفربول ينتظر عرضا من السعودية

أفادت تقارير صحفية، أن أحد نجوم فريق ليفربول الإنجليزي، يبحث عن فرصة للانتقال إلى دوري روشن السعودي في الموسم المقبل.

وينتهي عقد لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا مع ليفربول في الصيف المقبل.

وحسبما أفادت شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن “الريدز”، لا يعسى لتجديد عقد ألكانتارا الذي لم يلعب هذا الموسم سوى 5 دقائق فقط ضد آرسنال، كما أنه يحصل على أحد أعلى الرواتب في الفريق، حوالي 10 ملايين إسترليني.

ويعاني الدولي الإسباني، من إصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب طوال العام، ومن المتوقع ألا يعود قبل نهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المقربين من تياجو ألكانتارا، يتوقعون حصوله على عرض من أحد أندية الدوري السعودي، يحصل خلاله على الكثير من الأموال ويكون الأخير قبل التفكير في الاعتزال.

وأوضحت الصيحفة أن دوري “روشن”، من الوجهات المغرية لتياجو، كما أن اللاعب يتوقع أيضا أن يحصل على عرض من قطر التي زارها في عدة مناسبات، لأن شقيقه رافينيا ألكانتارا يلعب مع العربي.

وكشفت أن تياجو حتى الآن لم يتلق أي عرض رسمي من أي نادٍ.