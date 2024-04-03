نجم الزمالك يثير غضب جماهير الاهلي بسبب إمام عاشور

أثار محمد عبد الله، نجم الاهلي والزمالك السابق، غضب جماهير القلعة الحمراء، بشأن إمام عاشور، لاعب الوسط.

وقال عبدالله، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لاعب الاهلي إمام عاشور كان يشاهد معه مباراة الزمالك وفيوتشر في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وكان يشجع الفارس الأبيض.

وأضاف: “إمام عاشور كان جالس بجانبي بيشجع الزمالك أمام فيوتشر، كأنه مشجع من التالتة يمين وعمال يقول يالا يا زيزو يالا وقال الاسيست بتاع زيزو دوا”.

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وتابع محمد عبد الله خلال تصريحاته، أن هذا الكلام من الممكن أن يضر إمام عاشور، مضيفًا”: “هو دا أكل عيشه وعارفين من جواه ايه”.

وأتم: “أقسم بالله إمام عاشور كان قاعد معايا بيتفرج على ماتش فيوتشر وبيشجع الزمالك وغلاوة ابني اللي أغلى من الدنيا كلها كان قاعد بيشجع الزمالك”.

ونجح الزمالك في قلب تأخره بهدف أمام فيوتشر في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، إلى فوز بثنائية، سجلها حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو، فيما سجل هدف فيوتشر اللاعب علي ياسر.