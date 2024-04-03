كلوب: أعجبني هدف صلاح في برايتون لهذا السبب.. ولا أنظر إلى مباريات الفرق الأخرى



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على الهدف الذي أحرزه محمد صلاح في شباك برايتون في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، مشيراً إلى موقف لاعبي الفريق المصابين.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام شيفيلد: "أكثر ما أعجبني في هدف محمد صلاح خلال المباراة الماضية، هو أن الجميع كان ملتزماً في موقعه بشكل مثالي".

وكشف كلوب موقف مصابي الفريق قائلاً: "الثنائي ترند ألكسندر أرنولد ودييجو جوتا، سيتواجدان في مران الفريق خلال الأسبوع المقبل، بجانب انضمام أليسون بيكر إلى المران هو الأخر".

وأضاف: "كورتس جونز سيتواجد بشكل طبيعي في مباراة شيفيلد غداً، ولكن هذا لا يعني تواجده في الملعب لمدة 90 دقيقة".

وتابع: "موقف واتارا إيندو لم يحدد حتى الآن من المشاركة في المباراة، بسبب الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة برايتون الماضية، ستيفان بايجتيتش سعود إلى تدريبات الفريق خلال الأسبوع المقبل، بعد المشاركة مع فريق 21 عاماً".

واختتم: "لا أنظر إلى مباريات الفرق الأخرى، وعلينا أن نحقق الفوز فقط في كل مبارياتنا المتبقية".

ويلاقي فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد غداً، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي، على ستاد "آنفيلد".

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني فريق أرسنال الإنجليزي.