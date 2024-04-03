شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. صاروخية طاهر تدمر الرجاء وتتوج الأهلي بالسوبر الإفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهداف استثنائية يسجلها لاعبو كرة القدم، لا يمكن أن تتكرر بسهولة ونادرا ما تشهدها الملاعب المصرية، لذا تظل ماركة مسجلة باسم هؤلاء اللاعبين أصحاب البصمات الخاصة ، وتظل في الأذهان رغم مرور العديد من السنوات .

هدف اليوم هو هدف طاهر محمد طاهر الذى أعاد به الأهلى أمام الرجاء المغربى في بطولة السوبر الأفريقى، التى جمعتهما على استاد أحمد بن على بالريان ببطولة السوبر الأفريقى، التى تقام فى دولة قطر.

تقدم حميد أحداد للرجاء المغربى فى الدقيقة 13 في بداية المباراة، وحاول الأهلى كثيرا إدراك التعادل إلا أن الدفاع والحارس المغربى رفضوا تلقى أي أهداف، ولكن جاء طاهر محمد طاهر ليكسر قوة وصلابة المغاربة في الدقيقة 89، ويخطف هدفا قاتلا للأهلى، بعدما استغل تمريرة الجنوب أفريقى بيرسى تاو، وراوغ المدافع المغربى ووضع الكرة في الشباك ليتعادل الأهلى، قبل أن يحسم الأهلى اللقب بركلات الترجيح.

واقتنص الأهلى لقب كأس السوبر الأفريقى الثانى على التوالى للأهلى بقيادة موسيمانى، بعدما حقق الأهلى اللقب على حساب نهضة بركان بهدفين نظيفين الموسم الماضى، لتكون ثالث مرة يستطيع الأهلى الاحتفاظ بكأس السوبر لموسمين متتاليين، حيث نجح فى الفوز باللقب موسمى 2006 و2007، ثم الفوز بلقبى 2013 و2014.