شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: مصطفى محمد يذكرنى بنفسى والأهلى أنهى عصبية طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة، أن مصطفى محمد هو أفضل مهاجم مصري في الوقت الحالي، مضيفاً أن الأناكوندا يذكره بنفسه عندما كان لاعباً.

وقال علاء نبيل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: بحب مصطفى محمد، يذكرني بنفسي وخاصة في الضغط العالي.

أضاف: منذ ظهور مصطفى محمد وتألقه في طلائع الجيش طالبت بضمه للمنتخب ولكن لم يسمع أحد، وبعدها انضم إلى الزمالك ومنه إلى منتخب مصر.

وعن طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي قال علاء نبيل: قلت أن طاهر سينجح مع الأهلي، لكنه بحاجة إلى التقليل من عصبيته، في التدريب كنت أراه ومن جريته أعرف أنه رايح يضرب لاعب، ولكنه تغير في الأهلي، طاهر له دور إيجابي في الأهلي ويكتسب خبرات كبيرة ونجح في حسم مباريات ونتمنى له التوفيق.

بدأ علاء نبيل، نجم الكرة المصرية السابق، مسيرته الكروية في قلعة ذئاب الجبل، حيث توهج كروياً في الهجوم ليحجز مقعداً أساسياً مع الفراعنة، قبل أن يتوجه إلى مجال التدريب، الذي دخله من الباب الكبير برفقة الراحل محمود الجوهري، ونجح مع كتيبة المنتخب في التتويج بأمم أفريقيا 1998، وعدها حصل على أعلى الرخص التدريبية قبل أن يتم تعيينه مديراً فنياً لاتحاد الكرة ضمن التعديلات الأخيرة بعد إخفاق كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار.