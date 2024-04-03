شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم دغموم يصل القاهرة الاثنين المقبل وينتظم فى تدريبات المصرى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى القاهرة يوم الاثنين المقبل، قادمًا من العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعدما تمت مناظرته من الخبير اليوناني العالمي إيمانويل بابا كوستاس - أحد أهم الأطباء الاستشاريين بمركز اسبيتار العالمي بالدوحة - والذي كان قد أجرى قبل عدة أشهر لدغموم جراحة الرباط الصليبي بمركز اسبيتار.

وطمأن بابا كوستاس على تماثل دغموم التام من الإصابة ونجاح برنامجه التأهيلي الذي خضغ له بالقاهرة مؤخرا تحت إشراف الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق وبمتابعة من وائل رأفت المعد البدني للفريق ، ليقرر بابا كوستاس قدرة اللاعب على الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق عقب عودته للقاهرة مباشرة.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر، معسكراً مغلقاً بالإٍسكندرية، استعداداً لمباراة ديربي البحر المتوسط، والتي تجمع الفريق البورسعيدي بنظيره الاتحاد السكندري في الجولة 16 بالدوري.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الاتحاد السكندري فى التاسعة والنصف مساء غداً الخميس، فى اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري nile.

وتقدم المصرى إلى المركز الأول وصدارة جدول مسابقة الدورى بعدما حصد 27 نقطة، عقب خوض 14 مباراة، حيث فاز المصرى فى 8 مباريات وتعادل فى 3 مباريات وخسر ثلاث مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 21 هدفاً واستقبلت شباكهم 18 هدفاً آخر.