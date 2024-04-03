شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة زد.. سيراميكا لا يعرف الخسارة أمام الأندية الصاعدة هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تحديا جديدا عندما يواجه فريق زد في التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من دورى nile لكرة القدم.

سيراميكا لا يعرف الخسارة

ونجح فريق سيراميكا في تحقيق نتائج جيدة أمام الأندية الصاعدة هذا الموسم، حيث تعادل مع الجونة بهدف لمثله، واكتسح فريق بلدية المحلة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، ويواجه زد آخر الأندية الصاعدة اليوم بهدف الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم أمامهم.



وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد للعودة تحقيق النتائج القوية لمواصلة التقدم في جدول الترتيب، وحذر من خطورة لاعبى زد في خط الهجوم، وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وعدم ترك المساحات أمام المرمى.



ويحتل فريق سيراميكا المركز الثامن في ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة من 14 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبل 16 هدفا.