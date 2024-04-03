شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى وسموحة.. الشيخ وأجايى يستعدان للظهور الأول بالدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مواجهة الإسماعيلى وسموحة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء، تواجد أحمد الشيخ والنيجيرى جونيور أجايى لأول مرة هذا الموسم، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من دورى nile.

ودخل أحمد الشيخ قائمة نادى الإسماعيلى لأول مرة بعد انتقاله من الاتحاد السكندرى إلى الدراويش في الانتقالات الشتوية، لكن الإصابة حرمته من التواجد في أي مباراة هذا الموسم في بطولة الدورى.

بينما تواجد النيجيري جونيور أجايى في قائمة سموحة لأول مرة هذا الموسم، بعد التعافى من الإصابة بكسر في القدم، خضع على إثرها لعمليتين جراحيتين أبعدته عن أي مباراة رسمية للفريق السكندرى حتى الآن، وظهر بمستوى جيد خلال المباريات الودية التي خاضها سموحة في فترة التوقف مما جعل أحمد سامى مدرب سموحة يضمه للقائمة.

يحتل فريق الإسماعيلى المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد 14 نقطة، من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا، فى المقابل يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 22 نقطة.