شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم..أحمد الشيخ: بحب شخصيات بوجى وطمطم وبكار لأنه ذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هو أحمد الشيخ لاعب الأهلى السابق، ولاعب الإسماعيلى الحالى.

قال أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلى أن أكثر ما يذكره بشهر رمضان هو بوجى وطمطم بالإضافة إلى شخصية بكار، الذى كان يتميز بالذكاء.

وأضاف الشيخ أن شخصيات بوجى وطمطم جميعها تذكره بالشهر الكريم.