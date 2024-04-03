شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: أقسم بالله لو بنافق كان زمانى رئيس اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني والأهلي والزمالك الأسبق، أنا لم أفشل، ولو لعبي في الدوري الإنجليزي فشل يا ريت كل الناس يبقوا فشلة".

وأضاف سعيد في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "أقسم بالله لو بنافق وماشي بطبل للناس كان زماني رئيس اتحاد الكرة".

تابع: "أما بالنسبة إلى هجومي على شوبير ومدحى له في مواقف مختلفة، فهذا لا يعني أنني بـ100 وجه، أنا أتحدث في مواقف مرتبطة بكرة القدم فقط وليست مواقف شخصية، وأحيانا تحدث أزمات ولكن الأيام تعلمنا، فما المشكلة في ذلك؟! في وقت ممكن نزعل مع بعض وبعد كده بنتقابل والدنيا بتمشي والحياة بتغير والزمن بيغير والحياة بتعلم".



