قائمة منتخب العراق الاولمبي في نهائيات كأس آسيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن راضي شنيشل المدير الفني لمنتخب العراق الأولمبي، اليوم الأربعاء، عن القائمة التي سيخوض بها نهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما في قطر، والمؤهلة إلى أولمبياد باريس.



وتنطلق البطولة القارية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 15 أبريل الجاري.



وضمت القائمة التي اختارها شنيشل 25 لاعبًا، هم:

كميل سعدي، حسين حسن، حسن عباس، زيد تحسين، أحمد مكنزي، يوسف الإمام، رومان دولاتشي، علي الموسوي، بلند آزاد، كرار سعد، منتظر عبد الأمير، هلو فايق، زيد إسماعيل، نهاد محمد، كرار محمد، علي جاسم، مصطفى سعدون، أمين الحموي، رضا فاضل، منتظر محمد، محمد هيثم، سالم أحمد، حسين عامر، عمر مجباس، حسن خالد.

مجموعة العراق في آسيا

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب الأولمبي العراقي في مجموعة تضم: السعودية وطاجيكستان وتايلاند.