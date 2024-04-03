حقيقة انتقال لامين يامال إلى الدوري الفرنسي في الميركاتو

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم، عن حقيقة عرض باريس سان جيرمان لضم لامين يامال، نجم برشلونة، في الأسابيع الأخيرة.

وذكرت تقارير أن باريس عرض 200 مليون يورو لضم يامال، كي يكون خليفة كيليان مبابي، الذي سيرحل عن سان جيرمان في الصيف المقبل.

وقال فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على قناته بـ "يوتيوب": "من المهم التعليق على حوار خوان لابورتا رئيس برشلونة، الذي أكد خلاله رفض عرض للامين يامال يبلغ 200 مليون يورو".



وأضاف: "وفقا لمصادر موثوقة فإن النادي الذي يخطط لإرسال هذا العرض هو باريس، لكن لا يؤجد تأكيد حول وصول بالفعل أي عرض رسمي".

واستدرك "لكن المسألة تتم من خلال طلب معلومات عن الصفقة والاتصال بالنادي واستخدام الوكلاء للتوسط بين الناديين".

وتابع: "لابورتا أكد رفضه رحيل يامال، لأن برشلونة يخطط أن يكون اللاعب هو واجهة مشروع النادي للمستقبل، كما أن البارسا يثق في توقيع اللاعب على عقد جديد في العام المقبل عندما يبلغ 18 عاما".

واختتم: "تعود ثقة برشلونة في توقيع يامال على العقد الجديد، إلى وجود علاقة مميزة بين النادي وممثلي اللاعب، بالإضافة إلى أن البارسا سيقدم له عقدا مهما".

يذكر أن العقد الحالي ليامال مع برشلونة ينتهي في صيف 2026.