"تريزيجيه يقود الهجوم".. تشكيل طرابزون سبور الرسمي لمواجهة كونيا سبور بالدوري



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي عبد الله أفشي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره فريق كونيا سبور، ضمن منافسات الدوري التركي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ 31 ببطولة الدوري التركي.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق طرابزون سبور، تواجد النجم المصري محمود حسن تريزيجية، منذ بداية المباراة.

وجاء تشكيل فريق طرابزون سبور كالتالي:

حراسة المرمى: أوجورشان شاكير.

خط الدفاع: جونيس، دانسويل، توماس مونييه، إيرن إلمالي.

خط الوسط: إيبيريك أوزيدمير، ميندي، أنيس برادهي.

خط الهجوم: إيدين فيسكا، نيكولاس بيبي، تريزيجيه.

ويحتل فريق طرابزون سبور المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة من 30 مباراة خاضهم بالدوري التركي، فيما يأتي فريق كونيا سبور في المركز الـ16 بالمسابقة برصيد 33 نقطة من نفس عدد المباريات.