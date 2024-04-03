شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية ملعب.. استاد جزع النخلة تحفة معمارية للرياضة العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسع ملعب البصرة أو الاستاد الملقب بـ"جذع النخلة" إلى 65 ألف متفرج، وبدأ العمل على إنشائه عام 2009 قبل أن يفتتح بشكل رسمي عام 2013.

استاد جذع النخلة الذي يعد من الملاعب المهمة المختص بكرة القدم، يقع بمدينة البصرة في العراق وهو ملك وزارة الشباب والرياضة وأرضيته من العشب الطبيعي.

تم تصميم ملعب جذع النخلة من قبل أحد الشركات التى تٌعد من أفضل الشركات الأمريكية الذي أبدعت في تصميم هذا الملعب الذي كسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي، بعد أن أقيمت به بطولة الخليج الخمس والعشرين.

يرجع بناء ملعب جذع النخلة المميز بشكله الرائع إلى العام 2013 م الذي افتتح به بالبصرة في العراق، والذي يمتاز بشكله الرائع المصمم بطريقة مميزة، فقد شمل كافة المتطلبات والاحتياجات الخاصة باللاعبين والجمهور.

بالإضافة إلى أنه أصبح من الملاعب المنافسة من حيث الشكل والمساحة واستيعاب المتفرجين سعته تصل إلى 652227 متفرج، وبسبب التصاميم الجميلة التي يحتوي عليها الملعب المعمارية وصلت تكلفته إلى 550 دولار أمريكي.