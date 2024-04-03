شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخوض تدريبات تأهيلية في مران الزمالك.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجاً تدريبياً خاصاً لناصر ماهر لاعب وسط الأبيض، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض ناصر ماهر الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه في بداية المران، قبل أن يستكمل التدريبات داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي بناء على قرار الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وأدى اللاعب جلسة استشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم من أجل معالجة الإرهاق العضلي والبدني وتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة خاصة أنه خارج حسابات الفريق للمباراة المقبلة أمام مودرن فيوتشر في ظل عدم قيده بقائمة الفريق الأفريقية.

ونزل الجهاز الفني للزمالك، بالحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي، حيث أدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية ملعب النادي منها قفز الحواجز بجانب الإطالات، كما أدى لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة بالكرة ضمن البرنامج التدريبي الموضوع لتجهيزهم بالشكل الأمثل بدنياً استعداداً للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 7 أبريل الجاري باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.