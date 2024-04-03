شكرا لقرائتكم خبر عن ألقاب المنتخبات.. الأسد الآسيوى السر فى إطلاق "أسود الرافدين" على العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من منتخبات كرة القدم تشتهر بألقاب مختلفة بخلاف اسم الدولة التي يمثلها ويلعب باسمها، وغاليا ما يمثل هذا اللقب طبيعة الشعب أو أصوله التاريخية أو الحضارة التي ينتمي لها أو الطبيعة الجغرافية المحيطة به أو البيئة التي يعيشون فيها، حيث يعبر كل لقب عن أمر تاريخي أو البيئة الخاصة بكل بلد.

وعلى مدار 30 يوما في شهر رمضان نتناول قصة تسمية المنتخبات الوطنية المختلفة وسبب هذه التسمية، لنتيح الفرصة امام قراء ”الخليج 365” لمعرفة القصة الحقيقية وراء إطلاق لقب معين على منتخبات كرة القدم.

منتخب العراق يشتهر بلقب أسود الرافدين نسبة إلى الأسد الآسيوي أو أسد بلاد ما بين النهرين في شبه الجزيرة العربية القديمة، وما يتمتع به من أهمية كبيرة في الثقافة العربية والإسلامية.