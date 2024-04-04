ليفركوزن يدخل قائمة تاريخية عالمية ويحطم رقم بايرن ميونخ

حقق فريق باير ليفركوزن، بقيادة تشابي ألونسو، رقمًا تاريخيًا على مستور المسابقات الأوروبية، بعد الفوز الذي حققه على فورتونا دوسلدورف.

وحقق باير ليفركوزن الفوز على فورتونا دوسلدورف، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس ألمانيا.

ودخل ليفركوزن، قائمة أطول سلسلة عدم خسارة في جميع المسابقات في أوروبا برصيد 40 مباراة، وذلك في جميع المسابقات.

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كما كسر رقم بايرن ميونخ (32 مواجهة)، في أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ ألمانيا في جميع المسابقات (40 مباراة لـ ليفركوزن).

وتعد أطول سلسلة عدم خسارة في أوروبا في جميع المسابقات تاريخيًا (قبل دخول المسابقات الأوروبية)، من نصيب (سيلتيك 62 مباراة، رويال يونيون 60 لقاء).

وبعد دخول المسابقات الاوروبية في 1955/56، تأتي السلسة على النحو التالي:

بنفيكا – 48 مباراة.

دينامو زغرب و ريجيكا -45.

رينجرز – 44.

يوفنتوس – 43.

ميلان – 42.

أياكس -42 مباراة

ذا نيو سينتس – 41.

فيورنتينا، نوتنجهام فورست، ريال مدريد، النجم الأحمر، باير ليفركوزن – 40 مباراة.