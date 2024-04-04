موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة والمعلق

يستعد الاهلى لمواجهة سيمبا التنزانى ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023-2024، على ستاد القاهرة الدولى.

وكان قد تمكن الاهلي من تحقيق الفوز أمام سيمبا في مباراة الذهاب بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

ونجح الاهلي في التأهل إلى دور الـ 8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تصدره المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.

بينما صعد فريق سيمبا التنزاني إلى هذه الأدوار الحاسمة من دوري الأبطال بعدما جاء في وصافة ترتيب المجموعة الثانية بـ 9 نقاط.

والتقى الاهلى وسيمبا التنزانى من قبل فى 9 مواجهات سابقة، فاز أصحاب القلعة الحمراء بـ4 لقاءات، وفاز سيمبا فى

ثلاثة، وتعادل الفريقين مرة بنتيجة 2/2 ومرة بنتيجة 1/1.

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ويأمل الاهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، من تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر الاهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبًا.

موعد الاهلي وسيمبا في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق مباراة الاهلي وسيمبا يوم الجمعة القادم 5-4-2024، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت عواصم دول المغرب العربي.

القنوات الناقلة لـ مباراة الاهلي وسيمبا

وتذاع مباراة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 أمام سيمبا من خلال قناة “بي إن سبورتس 6″، وهي المخصصة لنقل المسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

معلق مباراة الاهلي وسيمبا

ويعلق على مواجهة الاهلي وسيمبا التنزاني المصري علي محمد علي.