الخليج 365 يكشف سبب اعتذار الشيبي عن حضور التحقيق بشأن أزمة الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - قام محمد الشيبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بإرسال خطاب اعتذار إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب عدم حضوره للتحقيق داخل لجنة الانضباط.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الشيبي قام بإرسال خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يعتذر فيه عن عدم الحضور للتحقيق، داخل لجنة الانضباط بالاتحاد، بسبب إخطاره بميعاد الجلسة متأخراً، بعد سفره إلى المغرب لظروف عائلية".

وأضاف المصدر: "اللاعب سافر إلى المغرب يوم 30 مارس الماضي، وتم إخطاره للحضور إلى الجبلاية للتحقيق يوم 31 من الشهر ذاته أي بعد سفر اللاعب بيوم مباشرة".

واختتم المصدر تصريحاته: "إن اللاعب سافر إلى المغرب بعد الحصول على إذن من إدارة بيراميدز، بعد أن رزق بمولوده الثالث منذ أيام قليلة".

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم أرسلت خطاباً في وقت سابق، إلى اللاعب محمد الشيبي للتحقيق معه، بشأن أزمته مع لاعب النادي الأهلي حسين الشحات.