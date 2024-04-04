"هدف وحيد".. صلاح يسعى إلى كسر صيامه التهديفي ضد فريق شيفيلد يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي نظيره شيفيلد يونايتد غداً، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ستاد "آنفيلد".

ويبحث النجم المصري محمد صلاح خلال هذه المباراة، إلى العودة إلى هز شباك شيفيلد يونايتد بعد فترة غياب طويلة عن التسجيل في شباك شيفيلد.

وتعد هذه هي المواجهة المواجهة السادسة التي يواجه فيها محمد صلاح فريق شيفيلد يونايتد، لم يتمكن خلالهم من تسجيل سوى هدف واحد فقط، في لقاء الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

ويرغب الفرعون المصري في مواصلة سلسلة التألق على ستاد الآنفيلد، حيث تمكن من الوصول إلى 26 مساهمة تهديفية، في آخر 20 مباراة، خاضهم صلاح على ملعب الآنفيلد، بواقع تسجيل 21 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وخاض صلاح 23 مباراة رفقة الريدز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 16 هدفاً وتقديم 9 تمريرات حاسمة.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 16 هدجاً، وبفارق هدفين عن المتصدر إرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي صاحب الـ 18 هدفاً.