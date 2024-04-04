شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على الجونة فى عقر داره 2-1 ويتقدم للمركز الـ 16 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق المقاولون العرب في تحقيق الفوز الأول بمسابقة الدوري تحت قيادة محمد عودة المدير الفني للفريق، بعدما تغلب على الجونة في الجولة 17، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد خالد بشارة بالغردقة.

تقدم المقاولون العرب أولا في الشوط الأول بهدف محمد سالم في الدقيقة 20، ثم تعادل حسام غانم للجونة في الدقيقة 31، قبل أن يعود محمد سالم ويسجل الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة 64.

بهذه النتيجة يتقدم المقاولون العرب إلى المركز الـ 16 في جدول الدوري بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بينما يتوقف رصيد الجونة عند النقطة 22 في المركز السابع.

الشوط الأول

في الدقيقة 20 نجح محمد سالم مهاجم المقاولون العرب في تسجيل هدف التقدم لفريقه بعد رأسية مميزة خلال متابعته لكرة زميله أحمد الشيمي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأمادو نياص لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 23. واستطاع حسام غانم لاعب الجونة في تسجيل هدف التعادل لفريقه وذلك في الدقيقة 31.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الأول في الدقيقة 48 معلناً تعادل الفريقين بهدف لمثله.

الشوط الثاني

في الدقيقة 64، نجح محمد سالم مهاجم المقاولون العرب من رأسية مميزة أيضاً بعد متابعته لكرة عرضية من زميله بالفريق محمود الشبراوي.

وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء لـ أحمد حسام لاعب الجونة في الدقيقة 74 بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة.

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط الثاني والمباراة في الدقيقة 97 معلناً فوز المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، لؤي وائل، أحمد علاء، فاروقا نور الدين، عمار حمدي، أحمد الشيمي، معز إيفيلوا، جوزيف أوشايا، أمادو نياص، محمد سالم ومحمد عنتر.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي: صبحي سليمان، أحمد محمود، صبري رحيل، أحمد حسام، أحمد عبد الرسول، محمد الدغيمي، رضا صلاح، مازن ياسر، إيمانويل، أيمن موكا، حسام إيفونا.