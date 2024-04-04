شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجهز الفلسطينى خالد النبريص لمواجهة مودرن فيوتشر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، عدم الاستعجال على الدفع بالفلسطينى خالد النبريص فى المباريات قبل تجهيزه بشكل كامل، لذلك خرج اللاعب من مواجهة سموحة التى أقيمت أمس الأربعاء.

ويجهز إيهاب جلال المهاجم الفلسطينى للاستعانة به فى مواجهة مودرن فيوتشر المقبلة المقرر لها 14 أبريل الجارى فى الأسبوع الثامن عشر من بطولة دورى nile، ليكون جاهزا بشكل كامل لقيادة هجوم الدراويش.

ووصل الفلسطيني خالد النبريص لاعب الفريق إلى الإسماعيلية، للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء الأزمة المالية بين الطرفين والتوصل لاتفاق يقضي باستكمال مشواره مع الدراويش.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، أبلغت النادى الإسماعيلى، بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، التي كان مقرر لها 26 فبراير الماضى، وذلك بعد تسوية الأمور بين النادى واللاعب بشكل ودي.