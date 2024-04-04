شكرا لقرائتكم خبر عن أنتونى موديست بعد زيارة الأهرامات وأبو الهول: مصر الحضارة والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم النادي الأهلي، إعجابه بأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول الأثري، مؤكدا أن مصر هي الحضارة والتاريخ، حيث نشر عبر حسابه على إنستجرام، صورة للأهرامات صحبها معلقا باللغة العربية: "مصر الحضارة والتاريخ".



موديست

وسبق ونشر الفرنسي أنتوني موديست، عبر حسابه على إنستجرام صور أثناء زيارته لمنطقة أثار أهرامات الجيزة، صحبها بتعليق: "معجب بهذا العمل الضخم".



موديست

وتعاقد الأهلى فى الميركاتو الصيفى الماضى مع الفرنسي أنتوني موديست من بوروسيا دورتموند الألماني، في صفقة انتقال حر أثارت جدلا بين مؤيد لضم لاعب خاض مباريات في دوريات أوروبية قوية، ومعارض للتعاقد مع مهاجم عمره 35 عاما، وسط فشل تجارب سابقة للاعبين أوروبيين في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمباراته أمام سيمبا التنزاني، غدا الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مع العلم أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله أحمد نبيل كوكا.