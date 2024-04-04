شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ثنائية مؤمن زكريا تقود الأهلى للفوز على الجيش الرواندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 4 أبريل 2015 قاد مؤمن زكريا نجم الأهلى فريقه للفوز على الجيش الرواندى بهدفين نظيفين فى مباراة العودة بدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا التى أقيمت باستاد بتروسبورت وأدارها الحكم الإريتيرى لولسيجيد جيبرماكل، ليتأهل الأهلى لدور الـ16 بعد تفوقه فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 4- صفر، سجل مؤمن زكريا هدفى المباراة فى الدقيقة 39 و 50.



بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: "شريف إكرامى ومحمد هانى وسعد سمير وشريف حازم وحسين السيد ومحمود تريزيجيه وحسام غالى "باسم على ق 63" ومحمد رزق ومؤمن زكريا ووليد سليمان "صلاح الدين سعيد ق 57" وعماد متعب "رمضان صبحى ق 46".

مؤمن زكريا واحد من أذكى لاعبى الكرة المصرية، وقادر على التحرك بشكل مميز داخل منطقة جزاء المنافسين، والتسجيل بالقدمين وبالرأس، بالإضافة إلى الارتداد وعمل المساندة الدفاعية على أكمل وجه، وإمكانية شغل أكثر من مركز هجومى فى الخطوط الأمامية، ليكون واحدا من أبرز اللاعبين التكتيكيين فى مصر على مدار المواسم الأخيرة. وتميز مؤمن زكريا بغزارة أهدافه فكان هدافاً للفريق الأهلاوى فى موسم 2015- 2016 ورد على الكثير من المشككين فى قدراته بعد انتقاله للفريق الأحمر فى شتاء 2015، حيث يعد واحدا من نجوم اللعبة فى مصر الذين صالوا وجالوا بقميص القطبين الأهلى والزمالك، وأثارت صفقة انتقاله لقلعة التتش ضجة كبيرة بالوسط الكروى.

لعب مؤمن زكريا مع المارد الأحمر 150 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، حيث شارك فى 93 مباراة بالدورى الممتاز وسجل 30 هدفًا، كما خاض 12 مباراة بكأس مصر وسجل 4 أهداف، بينما لعب 3 مباريات بالسوبر المصرى وسجل هدف وحيد، وخاض 40 مباراة بالبطولات الأفريقية وسجل 6 أهداف، وخاض مباراتين بالبطولة العربية وسجل هدف وحيد.

شارك مؤمن زكريا مع المنتخب الوطنى فى 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع أى أهداف، وكانت مباراته الأولى مع الفراعنة أمام منتخب كينيا مباراة ودية أقيمت فى 30 اغسطس 2014 وفازت بها مصر 1-0، أما مباراته الأخيرة كانت ودية أمام اليونان فى مارس 2018 وخسرها المنتخب بهدف نظيف.

ومنذ أيام زف مؤمن زكريا بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب، "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

حقق مؤمن زكريا مع نادى الزمالك 3 بطولات، حيث توج بلقب الدورى الممتاز موسم 2014 - 2015، وكأس مصر موسم 2013، و2014.

وحصل مع النادى الأهلى على 8 بطولات خلال مشواره مع القلعة الحمراء، حيث توج بلقب الدورى المصرى الممتاز 4 مرات، وكأس مصر مرة وحيدة، كما حصد مع المارد الأحمر لقب السوبر المحلى "مرتين"، كما توج مع الفريق الأحمر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية عام 2014.