شكرا لقرائتكم خبر بعد الفوز بالديربي .. الأهلي عينه على الوحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة نظيره الأهلي ضمن لقاءات الجولة الـ27 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، بعد موافقة لجنة المسابقات نقل المباراة من ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، بسبب الازدحام هذه الأيام في مكة.

يدخل أصحاب الأرض الوحدة هذا اللقاء بعد الفوز في الجولة الماضية، واستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق المكاوي لـ7 جولات متتالية قبل لقاء الفيحاء الماضي، والذي انتهى وحداويا بهدفين لهدف.

ويسعى الوحدة في مواجهة الغد إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ورفع رصيده النقطي البالغ حاليا 30 نقطة، محتلا بذلك المركز الـ11 في سلم الترتيب، ويبحث عن انتصار معنوي أيضا قبل الذهاب إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر الاثنين المقبل أمام الاتحاد، والتي يبحث خلالها للوصل إلى نهائي البطولة.

على الطرف الآخر يصل الأهلي لهذا اللقاء بروح معنوية عالية، بعد انتصاره في الديربي أمام جاره الاتحاد بهدف نظيف، استعاد به نغمة الانتصارات بعد تعثرين في آخر جولتين سبقت الديربي.

ويأمل الأهلي في مواصلة حصد الانتصارات وجمع النقاط، والمحافظة على المركز الثالث والفارق النقطي بينه وبين الرابع الاتحاد، البالغ 5 نقاط.

يشار إلى أن الأهلي انتصر على الوحدة في آخر 3 لقاءات جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، كان آخرها لقاء الدور الأول، الذي انتهى أهلاويا بثلاثية مقابل هدف.

مباريات الجولة الـ27:

الجمعة

الاتحاد .. التعاون

الوحدة .. الأهلي

ضمك .. النصر

الخليج .. الهلال

السبت

الطائي .. الشباب

الاتفاق .. الرياض

الأحد

الفيحاء .. الأخدود

الرائد .. الحزم

أبها .. الفتح

قبل المواجهة :