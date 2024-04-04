بعد الفوز بالديربي .. الأهلي عينه على الوحدة

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يدخل أصحاب الأرض الوحدة هذا اللقاء بعد الفوز في الجولة الماضية، واستعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق المكاوي لـ7 جولات متتالية قبل لقاء الفيحاء الماضي، والذي انتهى وحداويا بهدفين لهدف.
ويسعى الوحدة في مواجهة الغد إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ورفع رصيده النقطي البالغ حاليا 30 نقطة، محتلا بذلك المركز الـ11 في سلم الترتيب، ويبحث عن انتصار معنوي أيضا قبل الذهاب إلى الإمارات لخوض مباراة كأس السوبر الاثنين المقبل أمام الاتحاد، والتي يبحث خلالها للوصل إلى نهائي البطولة.
على الطرف الآخر يصل الأهلي لهذا اللقاء بروح معنوية عالية، بعد انتصاره في الديربي أمام جاره الاتحاد بهدف نظيف، استعاد به نغمة الانتصارات بعد تعثرين في آخر جولتين سبقت الديربي.
ويأمل الأهلي في مواصلة حصد الانتصارات وجمع النقاط، والمحافظة على المركز الثالث والفارق النقطي بينه وبين الرابع الاتحاد، البالغ 5 نقاط.
يشار إلى أن الأهلي انتصر على الوحدة في آخر 3 لقاءات جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري، كان آخرها لقاء الدور الأول، الذي انتهى أهلاويا بثلاثية مقابل هدف.
مباريات الجولة الـ27:
الجمعة
- الاتحاد .. التعاون
- الوحدة .. الأهلي
- ضمك .. النصر
- الخليج .. الهلال
- الطائي .. الشباب
- الاتفاق .. الرياض
- الفيحاء .. الأخدود
- الرائد .. الحزم
- أبها .. الفتح
- آخر 3 مواجهات جمعت الفريقين في الدوري انتصر الأهلي.
- الأهلي قادم من انتصار في الديربي أمام الاتحاد بالجولة الماضية.
- خاض الأهلي 13 مواجهة خارج أرضه هذا الموسم فاز 7 وخسر 4 وتعادل 2.
- لعب الوحدة على ملعبه 13 مباراة فاز 6 وتعادل 3 وخسر 4.
- الوحدة انتصر في الجولة الماضية أمام الفيحاء بعد 7 جولات دون انتصار.
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