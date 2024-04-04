البحرين يتوج بلقب أندية غرب آسيا 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق نادي البحرين لقب بطولة أندية غرب آسيا 2024، التي استضافها الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بعد فوزه على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة 3-2، في المواجهة التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بجدة. وتوج رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة الدكتور عبدالله البار، ورئيس اتحاد غرب آسيا طارق الزعبي، فريق البحرين المركز الأول محافظا بذلك على لقبه للمرة الثانية على التوالي، بعد أن تصدر المجموعة الأولى بعد فوزه على الفحيحيل الكويتي، ودربنديخان العراقي، وتغلبه على السد القطري في دور الثمانية، وتجاوز نظيره سار البحريني بصعوبة في الدور نصف النهائي، وفاز على الاتحاد في ختام المنافسة، إذ تمكن الاتحاد من تحقيق المركز الثاني، بعد أن تصدر المجموعة الثانية في الدور التمهيدي، بعد فوزه على غزير اللبناني والسد القطري، وتجاوز التضامن الكويتي في دور الثمانية، وعبور قطر القطري في الدور نصف النهائي.

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